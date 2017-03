DAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 9 (Commerzbank, Adidas, RWE, Deutsche Bank, Heidelbercement, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Vonovia, Thyssen Krupp, Linde)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

und wieder eine Woche mit Gewinn. Das ist bereits die vierte in Folge, die der DAX mit einem Plus beendet. Doch damit nicht genug! Die Rallye katapultierte den größten deutschen Leitindex auf über 12.000 Punkte. Damit weitet sich das Plus auf Jahressicht auf rund 4,8 Prozent aus.

Die Top 5 in der letzten Woche

Letzte Woche zählte die Commerzbank noch zu den größten Verlierern mit einem Minus von über 4 Prozent. Jetzt konnte sich die Aktie wieder berappeln. Das Papier kontert mit einem starken Plus von über 10 Prozent. Alleine letzten Freitag legte der Anteilschein um über 4,5 Prozent zu.

Die Meldung, dass die Commerzbank nun nicht mehr für die Oldenburgische Landesbank bietet, belastete die Aktie nicht. Bereits in diesem Monat soll die OLB, welche zum Großteil der Allianz gehört, verkauft werden. Jedoch anders als erwartet an einen Finanzinvestor, nicht an die Commerzbank.

Commerzbank +10,06 % Adidas +5,99 % RWE AG +5,94 % Deutsche Bank +5,51 % Heidelbergcement +5,48 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Die geplatzte Mega-Fusion von über 25 Milliarden Euro zwischen der Deutschen Börse und der London Stock Exchange beschäftigte in der abgelaufen Handelswoche weiterhin die Märkte. Die EU-Kommission bestand auf Auflagen, welchen die London Stock Exchange nicht nachkommen will. Darüber hinaus ist es aus kartellrechtlichen Gründen ebenfalls fraglich, ob solch ein Zusammenschluss überhaupt möglich ist. Die Aktie der Deutschen Börse war in der letzten Handelswoche infolgedessen der größte Verlierer im DAX.

Deutsche Börse -4,66 % Deutsche Telekom -1,58 % Vonovia -1,29 % Thyssen Krupp -1,21 % Linde -0,39 %

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse