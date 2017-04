DAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 13 (Dt. Börse, Dt. Bank, Siemens, BASF, Conti,Daimler, Commerzbank, Adidas, Heidelcement, VW)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

da ist es nun, das neue Jahreshoch: Jetzt hat es der Deutsche Aktienindex nicht mehr weit und ein neuer Rekord steht an. Das Allzeithoch ist mit einem Abstand von rund einem halben Prozent in greifbare Nähe gerückt. Plus 2,06 Prozent konnte der DAX in der letzten Woche zulegen. Jeder Tag wurde im Gewinn beendet. Die kommende Woche bleibt angesichts der Rekordstände äußerst spannend.

Die Top 5 in der letzten Woche

Aus und vorbei heißt es bei der Deutschen Börse. Die geplante Fusion zusammen mit der London Stock Exchange (LSE) ist gescheitert. Die EU-Kommission hat der geplanten Mega-Hochzeit der beiden Börsen untersagt. 25 Milliarden Euro wäre diese Verbindung schwer gewesen. Doch das ist den Kontrollhütern zu groß. Sie sehen in dem Zusammenschluss ein Monopol, welches sie verhindern wollen. Das ist auch gelungen. Den Anlegern hat es in der letzte Woche nicht den Atem verschlagen. Sie griffen beherzt nach den Papieren der Deutsche Börse. Mit einem Wochengewinn von 4,64 Prozent setzte sich die Aktie an die Spitze des DAX.

Deutsche Börse AG +4,64 % Deutsche Bank AG +3,96 % Siemens AG +3,26 % BASF SE +2,95 % Continental AG +2,93 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

In der letzten Woche lud Daimler seine Aktionäre zur Hauptversammlung. Es war ein voller Erfolg. Vorstandchef Dieter Zetsche präsentierte den Anlegern das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte. Angesichts des Dividendenabschlages konnte sich die Aktie aber dennoch gut behaupten. Für Daimler ging es auf Wochensicht „nur“ rund 2 Prozent nach unten.

Daimler AG -1,93 % Commerzbank AG -0,56 % Adidas AG -0,14 % Heidelbergercement AG +0,42 % Volkswagen AG Vz.+0,59 %

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von Tobias Jauck.