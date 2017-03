DAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in KW 12 (Infineon, RWE, EON, ProSieben, Conti, Thyssen, Deutsche Bank, Fresenius, Adidas, HeidelCement)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Lieber Leser,

die Börsentage werden spannender. Allein in der letzten Handelswoche ging es in den ersten beiden Handelstagen im Deutschen Aktienindex merklich nach unten. Größtenteils sind bis zum Ende der Woche aber alle die Verluste wieder ausgeglichen worden. Dennoch verbleibt beim DAX ein Wochenverlust von -0,1 Prozent.

Die Top 5 in der letzten Woche

Überraschend war die Meldung dann doch. Infineon hebt die Prognose für das Geschäftsjahr deutlich an. Diese Neuigkeiten setzten die Aktie des Chipherstellers mit über 5 Prozent Kursgewinn an die Spitze des DAX. Konzernchef Ploss spricht von 8-11 Prozent mehr Umsatzwachstum in 2017. Allein am letzten Freitag unmittelbar nach der Meldung schoss das Papier rund 10 Prozent höher.

Infineon +5,59 % RWE AG +3,34 % E.ON SE +2,60 % ProSieben +2,25 % Continental AG +1,19 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Seit Bekanntgabe der Kapitalerhöhung kann der Aktienkurs der Deutschen Bank noch nicht überzeugen. Die Anleger meiden die Aktie wie der Teufel das Weihwasser. Durch die Kapitalerhöhung werden zukünftige Gewinne der bestehenden Aktien verwässert. Um diesen Effekt entgegenzuwirken, wird den Aktionären ein Bezugsrecht für das Beziehen neuer Aktien eingeräumt. Die Aktionäre können die neuen Papiere dann günstiger erwerben oder das Bezugsrecht an der Börse verkaufen. Das ist noch bis zum 4. April möglich. Zurzeit notiert das Papier aktuell rund 13 Prozent unter seinem Jahreshöchststand.

ThyssenKrupp AG -4,20 % Deutsche Bank -2,61 % Adidas AG -2,54 % Heidelbergcement AG -2,13 % Fresenius SE & Co.KG -2,11 %

Ein Beitrag von Tobias Jauck.