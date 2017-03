DAX: Die TOP-und FLOP-Aktien im Februar (Vonovia, Deutsche Lufthansa, RWE, Beiersdorf, Continental, Commerzbank, Volkswagen, ProSieben, BASF, Deutsche Börse)

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

und wieder ein Monat mit Gewinn für den größten Deutschen Aktienindex. Damit verbuchte der DAX den dritten Monat in Folge ein Plus. Für den Leitindex ging es im Februar um 2,59 Prozent nach oben. Nur noch etwa 600 Punkte trennen den DAX von seinem Allzeithoch!

Die Top 5 im letzten Monat

Spektakulär ist, was die RWE AG momentan auf das Parkett zaubert. Mehr als 13 Prozent stieg die Aktie seit Jahresbeginn. Allein 7 Prozent davon im Februar, auch wenn die Stammaktionäre aufgrund der ausgefallenen Dividende momentan wenig Freude haben. Die Aussichten und die Einigung in der Endmülllagerung lassen allerdings auf mehr hoffen. Für nächstes Jahr stellt das Unternehmen auch wieder eine Dividende in Aussicht.

1. Vonovia + 10,08 %

2. Deutsche Lufthansa + 8,43 %

3. RWE AG + 7,08 %

4. Beiersdorf +3,76 %

5. Continental +3,63 %

Die Flop 5 im letzten Monat

Diesmal mussten die Bankaktien deutlich Federn lassen. Allen voran die Commerzbank. Ein Minus von knapp 13 Prozent auf Monatsbasis ist schon deutlich. Nach dem Durchbrechen der Unterstützung hat sich ein neuer Abwärtstrend etabliert. Der Abwärtstrudel riss auch die Aktie der Deutschen Bank mit in die Tiefe. Mit rund 3 Prozent allerdings nicht ganz so dramatisch.

1. Commerzbank -12,79 %

2. Volkswagen -6,80 %

3. ProSieben -6,21 %

4. BASF -3,82 %

5. Deutsche Börse -3,52 %

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

