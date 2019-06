DAX-TECHNIK: UBS rechnet mit 'Gap-Close' bei 12027 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Chartanalysten der UBS zeigen sich in ihrem Morgenkommentar vom Mittwoch beeindruckt von der Erholungsrally im Dax - insbesondere der Geschwindigkeit der Rückkehr knapp unter die Marke von 12 000 Punkten.



Sie rechnen mit Anschlusskäufen: "Ein Gap-Close bei 12 027 Punkten werden die Bullen mit großer Wahrscheinlichkeit schaffen", so die Chartexperten in ihrem Morgenkommentar. Hier sei mit leichten Gewinnmitnahmen zu rechnen, bevor ein weiterer Anstieg in Richtung 12 200 Punkte erfolgen könne. Sollte allerdings in den kommenden Tagen "nur" das Schließen der Kurslücke gelingen, könne die vorherige Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden./ag/mis