DAX-TECHNIK: Dax muss zurück über 12 200 Punkte - UBS

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag mit 12 100 Punkten wieder stabilisiert erwartet.



Den Chartexperten der UBS reicht dies aber als Entspannungssignal noch nicht aus. "Um die Situation zu entschärfen, müsste der Index auf Tageschlusskursbasis wieder über die 12 200-Punkte-Marke klettern", schrieben sie in ihrem Tagesausblick. Solange der Dax dies nicht schaffe, seien "die Bären am Drücker" und könnten den deutschen Leitindex noch zurück auf die Unterstützung um 11 850 Punkte drücken./ag/mis