DAX-TECHNIK: Dax nach Rally leicht ermüdet - Godmode Trader

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte sich nach der Rally der vergangenen Wochen etwas kraftlos zeigen.



Kurzfristig wirkt der Index etwas ermüdet, preisliche Korrekturen bis in den 13 120-Punkte-Bereich wären normales Tagesgeschäft, schrieb der technische Analyst Michael Borgmann von Godmode Trader in seinem Tagesausblick für den Mittwoch.

Unterhalb von etwa 13 100 Zählern könnte es aber kritisch werden. Dann würde ein Bruch der Unterstützungen um 13 076, 13 061 sowie 13 051 Punkte wahrscheinlicher werden. In der Folge könnte dann auch die Unterstützungszone um 13 00 Zähler getestet werden. Unter 12 977 Punkte drohe dann in den kommenden Tagen ein Rutsch bis in den Bereich um 12 850 Punkte.

Oberhalb von 13 076 Punkten bleibe die Lage für die kommenden Tage derweil sehr positiv. Dann seien Anstiege in Richtung 13 270/300 Zähler und später bis circa 13 370/400 Punkte denkbar. Sollte richtig Schwung in den Dax kommen, wäre auch ein Rekordhoch im Bereich von 13 653 Punkte oder sogar 13 712 Punkten denkbar. /mis/fba