DAX-TECHNIK: Dax-Erholung vor weiteren Hürden - Helaba

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat bei einer Fortsetzung seiner Erholung der vergangenen Woche mit weiteren Hürden zu kämpfen.



Da sich in der vergangenen Woche die unteren Begrenzungen des jüngsten Trends um die 12 375 Punkte sowie des Regressionskanals knapp über 12 400 als zu robust erwiesen hätten und einige Indikatoren "nach Süden kippten", sei Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar am Montag. Sollte der Dax dennoch die genannten Widerstände nachhaltig überwinden, stünden bei 12 447/12 455 Punkten sowie bei 12 482 Zählern bereits die nächsten ernstzunehmenden Hürden an./mis/fba