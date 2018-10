DAX: Die Stimmung könnte kaum schlechter sein!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Erst im September wagte der DAX so etwas wie einen zaghaften Versuch der Erholung. Die Gewinne seither sind jetzt aber schon wieder größtenteils verschwunden und es sieht alles danach aus, als würde der Abwärtstrend sich in der neuen Woche weiter fortsetzen. Dafür sprechen vor allem Sorgen über steigende Zinsen in den USA. Eben jene haben jüngst auch die Rekordjagd beim Dow

Ein Beitrag von Robert Sasse.