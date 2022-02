DAX: Starker Tagesgewinn mit Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Dienstagabend hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine neue Trading-Idee mit dem DAX ISIN: DE0008469008 mitgeteilt. In unserer Stellungnahme hatten wir den Abonnenten folgendes mitgeteilt: „Der DAX verlor am Montag die Unterstützung bei 14.800 Punkten und das Tagestief lag am Dienstag bei 14.358 Punkten. Danach gab es aber sofort eine Gegenreaktion und zum Handelsende auf Xetra steht der DAX ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung