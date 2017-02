DAX: Das Spiel ist noch nicht vorbei! (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

der deutsche Leitindex hat gegen Ende der Woche erneut nachgegeben. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir im Rahmen eines Einbruchs folgende technische Unterstützungen im Blick haben: 11.850, 11.700, 11.400 und 11.000 Punkte. Wie von uns erwartet brach der Kurs (Future) kurzfristig ein, als die erste Unterstützung bei 11.850 Punkten unterschritten wurde. Der Kurs hat sodann zügig die nächste Unterstützung bei 11.700 Punkten erreicht, drehte jedoch hier mit einem starken Intraday-Reversal. Der Future schloss erneut leicht über der ersten Unterstützung.

Nun kommt es darauf an

Das Intraday-Reversal brachte den Kurs wieder über die erste Unterstützung. Hier kauften Anleger also wieder nach. Dennoch sollte in den nächsten Tagen die Unterstützung bei 11.700 Punkten im Blick behalten werden. Wird diese erneut angepeilt und unterschritten, dann ist mit weiterem Einbruch zu rechnen. Kann sich der Kurs jedoch zu Beginn der Woche über 11.850 Punkten stabilisieren, so könnten erneute Zukäufe sich anschließen. Erstes Ziel im kurzfristigen Aufwärtstrend könnte dann im Preisbereich zwischen 12.150-12.200 Punkte liegen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

