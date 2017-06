DAX: So sieht`s aus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

der DAX Index kommt mir manchmal vor wie ein Mobbing-Opfer, das überall herumgeschubst wird und für jede noch so kleine News anfällig ist. Ob es der Euro ist, der langsam zur Stärke tendiert, oder der Ölpreis, der vor einem möglichen Einbruch stehen könnte, oder nun auch Katar. Von der Automobilbranche, den Banken oder den politischen oder einfach nur geldpolitischen Erwartungen will ich erst gar nicht anfangen. All diese Probleme hindern den DAX schließlich daran, stark nach oben auszubrechen.

Diese Plus 40 % kann man sich auch sparen

Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Der DAX-Index ist in den letzten zwölf Monaten um fast 40 % gestiegen. Doch wer diesen Kursanstieg tagtäglich verfolgt hat, wird erkannt haben, dass dieser Anstieg mehr einem Hölzchen aufs Stöckchen glich als einer tatsächlichen Rally. Genau das ist es, was ich an dem DAX generell nicht mag. Da ist kein Biss dahinter. Selbst wenn er denn mal aufwacht, wie zum Ende der vergangenen Woche, so ist er im Nu wieder unten, weil aus irgendeiner Ecke irgendjemand meint, er müsste auf jede noch so kleine News reagieren.

Algos unterstützen ruckartige Abverkäufe im Dax

Ich habe mal gelesen, dass der DAX-Index als Trading-Vehikel zu dem Index gehört, auf den der Anteil des algorithmischen Handels weltweit am Volumen gemessen am größten entfällt. Das können wird dann ebenfalls zu den oben genannten Problemen hinzuzählen. Denn Algorithmen reagieren nun mal auf jede News, besonders wenn sie verkaufen sollen. Wie dem auch sei. Schauen wir in die Markttechnik und lassen uns trotz der Reaktionsfreudigkeit des DAX in Abwärtsrichtung nicht beirren, was den längerfristigen Verlauf in Aufwärtsrichtung angeht. Der untere Chart bedarf meiner Meinung nach keiner näheren Beschreibung.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.