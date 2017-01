DAX: Sind jetzt 12.400 Punkte möglich? (Commerzbank, Deutsche Bank)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

der deutsche Leitindex DAX hat seit dem von uns identifizierten Ausbruch aus der engen Dreiecks-Range mehr als 200 Punkte gut gemacht. Sein US-amerikanisches Pendant, der Dow Jones Industrial Average Index, hat im Gegenzug endlich die 20.000 Punkte-Marke geknackt.

An dieser Stelle möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, dass die statistische Analyse, die wir hier mehrmals erwähnt haben, durchaus für einen weiterhin stabilen Aktienmarkt gesprochen hat. Nach anfänglicher Unsicherheit, die kurz nach der Amtseinführung Trumps stattgefunden hat und völlig normal ist, setzte der Markt sein saisonales Muster fort. Dieses Muster sieht so aus, dass der Markt 5-10 Tage nach Amtseinführung stabil bleiben kann, bevor er im Februar die erste größere Korrektur erfährt.

Nächstes Ziel 12.400 Punkte

Ob es der Index in diesem kurzen Zeitraum schafft, das Allzeithoch aus 2015 bei 12.400 Punkten zu erreichen, ist fraglich, bei der Dynamik aber nicht unmöglich. Aber selbst wenn nicht, dann sollte der Index nun nach unten hin und aus der markttechnischen Perspektive gut unterstützt sein. Eine Korrektur wäre daher durchaus willkommen, vor allem für all diejenigen, die an dem Run bisher nicht wirklich teilnehmen konnten.

Die Gewinnersektoren der starken Aufwärtsbewegung am Mittwoch waren Banken, Versicherungen, Bau- und Infrastruktur und viele andere. Verlierer waren defensive Titel wie Telekommunikation, Versorger und Rohstoffe.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse