DAX: Shortidee bei 11.600 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex leidet weiterhin an der BREXIT-Phobie. Auch die gestrige Parlamentssitzung in London endete erneut mit einer krachenden Niederlage für Theresa May.

Weiterhin gibt es keine gültigen Regularien für den EU-Austritt Großbritanniens. Heute soll abgestimmt werden, ob ein harter BREXIT von den Abgeordneten des Unterhauses gewünscht ist.

Also: Unsicherheit pur!

Trotzdem habe ich für Sie eine Marke im DAX identifiziert, an der ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.