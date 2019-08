DAX – Short Trade in Sichtweite!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX – Bereits in unserem letzten Post zum DAX schrieben wir, dass von einem anstehenden Boden im Bereich von 11553 -11607 Punkten auszugehen ist. Nun scheitern die Bären mittlerweile zum dritten Mal an der Unterstützung bei 11553 Punkten verlaufend und unterstreichen hiermit die Erwartung, dass der Markt aktuell ein Zwischentief in Welle 3 ausbaut und kurz vor einer Gegenbewegung steht.

Dieser liegt noch einmal das Ziel von 11934 Punkte



