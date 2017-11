DAX: Sentiment, US-Geldpolitik und Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

der DAX brach am Mittwochnachmittag nachbörslich ein, nachdem das politische Geplänkel hier in Deutschland weiter zu gehen scheint und das FOMC-Protokoll einige Investoren auf dem falschen Fuß erwischt hatte. Insbesondere das Letztere hatte einen Einfluss auf den US-Dollar-Kurs. Dieser fiel in Form des US-Dollar Index abrupt unter den 200-Wochen-Durchschnitt, folglich gewann der Euro an Wert. Bereits zuvor belastete der stabile Euro den deutschen Leitindex mehr als die anderen Indizes, die weniger am Tropf des Währungskurses hängen.

FOMC-Protokoll überrascht DAX-Investoren auf dem falschen Fuss

Das FOMC-Protokoll zeigte, dass sich vor allem die FED-Präsidentin Jennet Yellen weiterhin Sorgen über die verhaltene Inflationsentwicklung mache und daher einen geldpolitischen Kurs für angebracht hält, der nicht zu straff ausfällt. Das ist insofern eine Veränderung, als dass die Prognosen aus der Sitzung auf drei weitere Zinsschritte in 2018 hindeuten. Die Erwartungen, die sich nun infolgedessen aufgebaut haben, verringerten sich mit dem Kursverfall des US-Dollars.

EZB stützt mit der lockeren Geldpolitik den Einfluss des Euros auf den Index

Die Haltung von Jennet Yellen ist allerdings kaum etwas Neues. So in der Form hatte sie es bereits im Rahmen der vergangenen Reden angemerkt. Das Protokoll hat dem nun etwas mehr Nachdruck verliehen. Für den DAX-Index ist ein festerer Euro spätestens negativ, seitdem die EZB ihrer Haltung der lockeren Geldpolitik ebenfalls Nachdruck verliehen hatte. Zuvor schien sich die negative Korrelation abzuschwächen. Die negative Korrelation ist umso stärker, je lockerer die Geldpolitik der EZB ausfällt. Der Zusammenhang besteht über US-basierte Investoren.

Sentiment bleibt weiterhin bullisch gestimmt

Das Sentiment an der Frankfurter Börse, das jeden Mittwoch erhoben wird, zeigte bei den institutionellen Investoren eine leichte Veränderung. 3 % wechselten vom bullischen ins bärische Lager. Insgesamt seien aber noch 54 % bullisch gestimmt. Bei den Privaten hingegen wechselten 5 % vom bärischen ins bullische Lager. Insgesamt 61 % sind bullisch gestimmt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.