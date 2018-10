DAX: Schwarzer Tag an der Börse!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Aufgrund von Sorgen über steigende Zinsen und eine schwächere Konjunktur wurde der gestrige Mittwoch zu so etwas wie einem schwarzen Tag an den Börsen. In den USA erlebten die Märkte den schlimmsten Tag des laufenden Jahres. Damit zogen sie auch den DAX nach unten und dieser Trend setzt sich am Donnerstagmorgen unverändert fort. Kurz nach Handelsbeginn verliert der deutsche Leitindex um ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.