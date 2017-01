DAX- Schwacher US-Dollar belastet! (Deutsche Lufthansa, Commerzbank, RWE, Beiersdorf, Linde)

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

der US-Dollar Index stagniert in dieser Woche weiter, nachdem aus einem Interview mit dem Wall Street Journal bekannt wurde, dass Trump den US-Dollar für zu stark hält, besonders gegen den chinesischen Yuan. Dementsprechend könnte er sich einen Währungskrieg vorstellen. Der US-Dollar Index erreicht am Dienstagvormittag die wichtige Unterstützung bei 100,50 Punkten. Er sollte nach Möglichkeit nicht darunterfallen, was aber unter den aktuellen Umständen höchst wahrscheinlich erscheint. Der deutsche Leitindex kann in Folge eines schwächeren US-Dollars keine Unterstützung finden, zumal auch Automobilwerte weiterhin den Index nach unten ziehen. Auch hierfür war Trump mit seinen Aussagen zu Strafzöllen und Besteuerung von Importen aus der Automobilbranche verantwortlich. Zudem drücken Erwartungen an die Rede der britischen Premieministerin die Kurse.

Trend ist noch intakt

Dennoch, der aktuelle Trend bleibt trotz der Schwäche und aus der markttechnischen Perspektive weiterhin intakt. Er wird im Bereich bei 11.300 Punkten gut unterstützt. Fällt er darunter, könnte sich das Abwärtsmomentum verstärken und zwar in Richtung des 100-Wochendurchschnitts, der zurzeit in etwa 7,0 % tiefer, bei 10.620 Punkten verläuft. Auch dann noch muss der aktuelle Aufwärtstrend nicht beendet sein. Zu den stärksten Werten gehören am Dienstagvormittag die Deutsche Lufthansa, Commerzbank, RWE, Beiersdorf und Linde.

