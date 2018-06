DAX: Schlechte Stimmung?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Letzte Woche bewegte der DAX die Gemüter der Anleger und Robert Sasse hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit hier so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Der DAX konnte zwar 2 Monate lang kontinuierlich Gewinne vorweisen, doch letzte Woche hat der deutsche Leitindex 1,1 Prozent abgeben müssen.

Die Entwicklung! Nach dem Punktverlust liegt der DAX mit ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.