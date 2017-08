DAX: Bei Risikoaversion hilft auch der Euro nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex DAX setzt seine Korrektur auch in der zweiten Hälfte der Woche weiter fort. Interessant dabei ist der Umstand, dass auch ein schwächerer Euro bisher keine Unterstützung bieten konnte. Dieser hatte, wie bereits in einem gesonderten Artikel dargelegt, zwar den 200-Wochendurchschnitt in der vergangenen Woche erreicht, jedoch bisher nicht darüber schließen können.

Euro kann nicht helfen

In dieser Woche tendiert der Euro gegen den US-Dollar weiter zur Schwäche und notiert am Donnerstagvormittag 1,64 % unter dem erzielten Hoch bei 1,1910 US-Dollar je Euro aus der vergangenen Woche. In Anbetracht der Tatsache, dass die Quartalsergebnisse im Großen und Ganzen positiv ausfallen, wird deutlich, dass hier zum einen die Risikoaversion eine größere Rolle spielt, sowie möglicherweise sich auch saisonale Effekte durchschlagen könnten. Der August gehört, gemessen an der durchschnittlichen Rendite, zu den schwächsten Monaten in einem Jahr.

Technischer Trend ist noch intakt

Aus der markttechnischen Perspektive könnte der DAX-Index im Rahmen der aktuellen Korrektur die technisch relevante Kurszone zwischen 11.800-11.900 Punkten ansteuern. Das wäre jedoch immer noch innerhalb des aktuellen Aufwärtstrends. Erst darunter könnte der Trend infrage gestellt werden und das Erreichen der Kurse bei 11.400 Punkte wäre denkbar.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.