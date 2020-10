DAX: Rallye oder kommt der nächste Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

In unserer Stellungnahme zum DAX ISIN: DE0008469008 hatten wir am 15. Oktober im Express-Service, den die Leser am Donnerstagabend um 20.05 Uhr erhalten hatten, geschrieben: „Der Dow Jones verbucht im Gegensatz zum DAX zum Redaktionsschluss ein moderates Minus. Beendet der Dow Jones den Handel im Plus und starten die asiatischen Märkte morgen im grünen Bereich, könnte das eine Gegenbewegung im DAX



