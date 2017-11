DAX: Quartalsgebnisse diese Woche im Fokus der Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

der DAX-Index hat die vergangene Woche trotz Feiertag äußerst erfolgreich abgeschlossen. Viele Ereignisse, insbesondere politisch motivierte, standen an, doch die Anleger ließen sich davon nicht verunsichern. Ein Plus von 1,90 % verbuchte der deutsche Leitindex. Dabei fielen deutsche und EU-Konjunkturdaten erstmals seit Längerem gemischt aus. Doch die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der EZB, die sich im fallenden Euro gegen den US-Dollar gezeigt hatte, ließ auch deutsche Aktien davon profitieren.

In Deutschland fängt die Saison erst so richtig an

In den USA haben nun die wichtigsten Unternehmen zu den Q3-Ergebnissen berichtet. Doch in Deutschland ist diese Woche der wohl größte Teil der Ergebnisse zu erwarten. Am Montag machen Rheinmetall, Süss Microtec sowie Xing den Anfang. Am Dienstag stehen Ergebnisse von BMW, der Deutz AG, Hochtief, MorphoSys, Uniper und Zalando an. Am Mittwoch berichten die Unternehmen Dürr, E.ON, Evotec, Hannover Rück, Paion, Vonovia, PNE Wind sowie Symrise.

Donnerstag mit den meisten Veröffentlichungen

Donnerstag wird die meisten Veröffentlichungen bringen mit Adidas, Cancom und der Commerzbank. Weiterhin stehen Ergebnisse von Continental, der Deutschen Post, Deutschen Telekom, Heidelberger Druckmaschinen, Medigene sowie Merck an. Darüber hinaus veröffentlichen die Unternehmen Mologen, ProsiebenSat1, Siemens und SMA-Solar ihre Ergebnisse. Am Freitag stehen Zahlen von der Allianz, Hanse Yachts, Kontron und Ströer an.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.