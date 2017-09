DAX: ProSiebenSat.1 und VW auf der Resterampe, spannender Trend bei Lufthansa!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Kommentar von Mark de Groot

Liebe Leser,

eine Warnung vor rückläufigen Werbeeinnahmen machte es möglich: Die Aktie von ProSiebenSat.1 wurde von der Analystenschar schon geraume Zeit als im Vergleich sehr günstig bewertet. Der Kursrutsch am vergangenen Dienstag hat das Potenzial nochmals erhöht, auch wenn einige Analysten ihre Bewertung im Zuge der veränderten Nachrichtenlage prompt eindampften. Wir haben für Sie alle aktuellen Analysten-Kursziele der DAX-Titel genauer unter die Lupe genommen und zu einer Übersicht zusammengestellt, zudem die Trendveränderungen zu Mitte August notiert.

Ähnlich gut kommt bei den Experten momentan nur die seit zwei Jahren volatil vor sich hinfristende Volkswagen-Aktie davon, die laut Analysten ebenfalls ein Kurspotenzial von rund 30 % aufweist. Im Hinblick auf den Konkurrenten Daimler hat sich die Stimmungslage hingegen deutlich abgekühlt. Mit einem unterstellten Kurspotenzial von 16 % bietet der Titel sicherlich immer noch Chancen. Doch eine merkliche Reduzierung der Kursziele bei gleichzeitiger Erholung des Kurswertes haben das Potenzial schrumpfen lassen.

Persönlich bin ich auf die zu erwartenden Neubewertungen bei der Lufthansa-Aktie gespannt. Jahrelang titschte der Aktientitel zuverlässig zwischen 9 und 15 Euro hin und her. Seit der letzten Aufwärtsrallye, die im Herbst begann, ist aber alles anders. Das Lufthansa-Papier hat ungewohnte Höhen bei 20 Euro erklommen. Zudem bietet sich nun die große Chance, dass sich das Unternehmen mit der insolventen Air Berlin große Marktanteile einverleibt und zumindest in Deutschland eine Quasi-Monopolstellung aufbaut. Das schreit förmlich nach einer neuen Bewertung. Momentan reagieren die Analysten noch vorsichtig. Aber alleine in den letzten beiden Wochen verschob sich das durchschnittliche Kursziel um 1,27 Euro nach oben. Der Trend ist also unverkennbar.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue eher auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat. Als Faustregel gilt: Je größer das Unternehmen, umso mehr Analysten beschäftigen sich mit dem Titel.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung Mitte August an und die Veränderung in absoluten Zahlen. So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im 14-Tages-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Wochen

Differenz

Abstand in %

ProSiebenSat.1 Media

27

38,00

42,00

-4,00

34,80%

Volkswagen

33

161,00

165,00

-4,00

28,40%

HeidelbergCement

28

97,00

97,00

0,00

20,30%

Deutsche Telekom

28

18,00

18,00

0,00

18,70%

Continental

30

225,00

230,00

-5,00

18,70%

Siemens

30

130,00

130,00

0,00

18,40%

SAP

37

103,25

103,25

0,00

17,20%

Fresenius

24

83,00

83,00

0,00

16,80%

Merck

27

107,00

109,50

-2,50

16,00%

Daimler

32

71,00

74,00

-3,00

16,00%

Henkel

31

129,50

129,50

0,00

15,10%

ThyssenKrupp

26

29,00

29,00

0,00

15,10%

BMW

32

88,00

88,00

0,00

12,80%

BASF

31

91,00

91,00

0,00

11,80%

Fresenius Medical Care

21

88,60

88,60

0,00

11,60%

Bayer

28

120,00

121,00

-1,00

11,60%

Deutsche Bank

30

15,00

15,95

-0,95

11,40%

Deutsche Börse

24

98,00

97,50

0,50

9,10%

Linde

28

175,00

174,50

0,50

8,70%

Adidas

38

205,00

205,00

0,00

8,70%

Infineon Technologies

29

21,00

21,00

0,00

8,40%

Vonovia

25

38,00

38,50

-0,50

7,00%

Allianz

34

192,00

190,00

2,00

6,80%

Beiersdorf

33

95,00

94,50

0,50

5,90%

E.ON

30

10,00

9,60

0,40

5,30%

Munich Re

32

180,00

180,00

0,00

3,80%

Deutsche Post

30

36,00

36,00

0,00

3,30%

Deutsche Lufthansa

27

21,50

20,23

1,27

2,00%

RWE

27

20,70

20,08

0,62

-1,20%

Commerzbank

21

9,50

9,20

0,30

-9,00%



Letzte Aktualisierung am 1.9.2017, 12:00 Uhr

