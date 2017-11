DAX: Politisches Debakel stört Aktienmärkte kaum!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

bis zum Jahresende sind nicht mehr viele Handelstage übrig. Insofern sollte der DAX-Index sich nun endlich mal von seiner Korrektur lösen, ansonsten kann man die Jahresendrally, zumindest in den europäischen Märkten für beendet erklären. Der TecDAX-Index macht es vor und prescht am Mittwochvormittag erneut neuen Allzeithochs entgegen. Das könnte womöglich unterstützend wirken. Der DAX wird derzeit ein wenig vom festeren Euro ausgebremst.

Deutschlands Politik-Debakel könnte auch positiv sein

Das politische Debakel in Deutschland hat Investoren derweil kaum berührt. Man betrachtet das ganze wohl eher als ein isoliertes Problem, das zudem möglicherweise sogar positive Effekte haben könnte. Denn die aktuellen Entwicklungen deuten auf eine Veränderung innerhalb der deutschen Politik hin, diese scheint jedoch so langsam überfällig. Sollte es nun zu Neuwahlen kommen, dürften einige diese Veränderung real zu spüren bekommen.

EZB bleibt weiter locker

An der geldpolitischen Front wird weiter die Politik des billigen Geldes favorisiert. Das bestätigte Mario Draghi bereits in einer seiner Reden. Von anonymer Seite wurde zudem laut Berichten bekannt, dass der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik auch im Jahr 2018 mit hoher Wahrscheinlichkeit nur in ganz kleinen Schritten erfolgen wird. Die erwarteten FOMC- sowie die EZB-Protokolle dürften ebenso kaum etwas Neues für Investoren bereithalten.

Jennet Yellen macht Platz für Trumps Handlanger

Derweil hat die derzeit noch amtierende FED-Präsidentin Jennet Yellen bekannt gegeben, dass sie nach Ernennung von Jerome Powell zum FED-Präsidenten im nächsten Jahr die FED verlassen wird. Sie wird auch nicht mehr als FED-Gouverneurin zugegen sein. Das eröffnet Trump nun die Möglichkeit, vier Gouverneure nach Belieben auszuwählen. Möglicherweise dürfte dieser Aspekt sich erwartungsgemäß positiv auf den US-Aktienmarkt auswirken.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.