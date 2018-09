DAX im Plus - Volkswagen-Aktie legt deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX Kursgewinne verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.157,67 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Volkswagen, Thyssenkrupp und Infineon.

Als Grund für die Kursgewinne bei VW sehen Marktbeobachter eine Branchenstudie. Die Schlusslichter der Liste waren kurz vor Handelsende die Aktien von Continental, Fresenius Medical Care und Fresenius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1688 US-Dollar (+0,03 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur