DAX im Plus - Linde mit kräftigem Minus

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.389,58 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Gegen den Trend deutlich im Minus waren Aktien von Linde.

Aktionäre zeigten sich beunruhigt darüber, dass die EU-Kommission die Prüfung der Fusion mit Praxair unterbrochen haben soll. Angeblich fehlen Unterlagen. Beide Unternehmen streben die Fusion für die zweite Jahreshälfte an. In den letzten Wochen war das Papier zudem vom Tief Anfang März zwischenzeitlich bis zu 15 Prozent teurer geworden - womöglich etwas zu schnell. Kurz vor Handelsschluss waren die Aktien über drei Prozent im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2287 US-Dollar (-0,16 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur