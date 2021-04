DAX im Plus - Euro schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.296,34 Punkten berechnet, ein leichtes Plus in Höhe von 0,11 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Damit bleibt der DAX weiterhin auf einem hohen Niveau.

An der Spitze der Kurslisten standen kurz vor Handelsschluss die Anteile von MTU mit Kursgewinnen von mehr als zwei Prozent, gefolgt von den Covestro-Aktien. Zu diesem Zeitpunkt rangierten die Aktien von Volkswagen am Ende der Liste, gefolgt von den Anteilsscheinen der Deutschen Börse und der Deutschen Post. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2079 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8279 Euro zu haben.etwas schwächer., am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.779 US-Dollar gezahlt (+0,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 47,35 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 65,76 US-Dollar, das waren 35 Cent oder 0,53 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

