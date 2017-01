DAX- Nun wird es spannend! (Daimler, VW, Deutsche Bank, u.a.)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

in der nächsten Woche wird sich nun zeigen, wie ernst es dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bei der Umsetzung der angekündigten Pläne geht. Einen ersten Vorgeschmack gab die Trump-Administration bereits kurz nach seiner Rede, nachdem es in einem Paper bekannt gab das TTP-Abkommen aufzukündigen, das NAFTA-Abkommen neu verhandeln zu wollen und mit Ländern, die bestehende Handelsabkommen verletzten, durch höhere Strafzölle hart ins Gericht zu gehen. Das Ganze hat sich schlussendlich in einem schwächeren US-Dollar und stabileren US-Aktienmärkten gezeigt, denn Marktteilnehmer leiten wohl daraus ab, dass die in der Woche getätigten Aussagen zur nicht erwünschten Stärke des US-Dollars bald wieder die Runde machen.

Mögliche Auswirkungen auf den Dax-Index

Unabhängig von den US-Aktienmärkten zeigte der DAX-Index in der vergangenen Woche etwas mehr Stabilität als US-Werte. Ob diese Stabilität mit einem stärkeren Euro beibehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Allerdings dürften EU-Aktien nun möglicherweise davon profitieren, dass das BIP-Wachstum in China erstmals deutlich angezogen hat, sowie die EU-Konjunktur weitere Erholungstendenzen zeigt. Auch die weiterhin expansiv aufgestellte Geldpolitik der EZB, dürfte hier etwas unterstützend wirken. Wir sind also gespannt, was die erste Zeit nach der Amtseinführung des neuen US- Präsidenten für uns parat hält. EU-Aktien könnten möglicherweise von aufkommender Unsicherheit in den USA hinsichtlich bestehender Abkommen profitieren, sofern sich abzeichnet, dass die Pläne des neuen Präsidenten, sich wirtschaftlich gesehen, nicht so positiv wie gedacht entwickeln. So könnte beispielsweise die Aufkündigung des TTP-Abkommens, China als Wettbewerber sogar einen Vorteil verschaffen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

