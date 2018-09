DAX: Noch lange kein Grund zur Euphorie!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Als in der vergangene Runde Nachrichten über ein neues Treffen zwischen den USA und China die Runde machten, war das Balsam für die Seele der Anleger. Die freuten sich sichtlich darüber, dass die beiden Streithähne wieder aufeinander zugehen, was sich in steigenden Aktienkursen rund um den Globus bemerkbar machte. Auch der DAX setzte zu einer Erholung an und verabschiedete sich mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.