DAX: Neuer Crash im Anmarsch?

Dank der Handelskrise zwischen China und den USA hat sich der

DAX in den

letzten Wochen deutlich von seinen Jahreshochs von Anfang Juli

entfernt. Sogar die pseudo-psychologisch ach so wichtige Marke von

12.000 Punkten wurde Anfang des Monats schon butterweich gerissen.

Zusätzlich zu den Twitter-Eskapaden von US-Präsident Trump,

gesellen sich auch verstärkt konjunkturelle Risiken. Erstmals seit

2013 geht in den deutschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



