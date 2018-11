DAX im Minus - Volkswagen und Continental lassen stark nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.309,11 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care, Fresenius und der Deutschen Bank entgegen dem Trend deutlich im Plus.

Die Aktien von Volkswagen und Continental rangierten kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von jeweils über drei Prozent am Ende der Liste. Marktbeobachter sehen einen Bericht der "Wirtschaftswoche", wonach US-Präsident Donald Trump kommende Woche Abgaben auf die deutschen Hersteller verhängen könnte als Grund für die deutlichen Kursverluste bei dem Autokonzern und dem Autozulieferer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1290 US-Dollar (-0,37 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur