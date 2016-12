DAX im Minus - Deutsche Bank belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.456,10 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Papiere der Deutschen Bank waren mal wieder am Ende der Kursliste zu finden, hinter Linde und Thyssenkrupp.

Die Deutsche Bank versucht laut eines Medienberichtes derzeit, einen Teil eines etwa 300 Millionen US-Dollar schweren Darlehens an Trump umzustrukturieren. Ziel sei es, einen Interessenkonflikt zwischen dem Kreditnehmer Trump und dem US-Präsidenten Trump zu verhindern. Börsianer sind davon offenbar nicht begeistert, erhoffen sie sich doch durch die Verbindung eine gewisse Milde im Hypothekenstreit zwischen Deutscher Bank und US-Behörden. Deswegen hatte die Aktie nach dem Wahlsieg Trumps auch deutlich zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,05 US-Dollar (+0,31 Prozent). Der Goldpreis stieg ebenfalls leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.131,99 US-Dollar gezahlt (+0,07 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,79 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur