DAX: Marktstimmung zeigt sich erneut von der bullischen Seite!

Liebe Leser,

der DAX-Index hat sich am Mittwochnachmittag von seiner Korrektur leicht erholen können. Damit fand der Index eine Unterstützung auf der Höhe der Hochs aus den Monaten Mai und Juni. Auch am Donnerstagvormittag kann die Erholung weiter ausgebaut werden. Fundamentale Gründe für die Erholung gab es kaum. Möglicherweise haben sich hier die positiven Daten zur US-Inflation ausgewirkt. Neuigkeiten zur US-Steuerreform waren vereinzelt zu Tage gekommen. So soll sich einer der republikanischen Senatoren bereits öffentlich gegen den Steuervorschlag geäußert haben. Heute wird der Senat über diesen abstimmen.

Marktstimmung wieder bullischer

Schauen wir auf das Sentiment an der Frankfurter Börse, so wurde bereits in der vergangenen Woche, wie ich berichtet hatte, mehr Skepsis sowohl unter den institutionellen als auch den privaten Investoren verzeichnet. In dieser Woche stellen sich die einzelnen Gruppen wieder völlig anders auf. So wechselten 19 % der institutionellen Investoren aus dem bärischen Lager zu 16 % ins bullische und 3 % ins neutrale. Insgesamt mit 57 % sind diese nun bullisch.

Auch bei den Privaten ist eine ähnliche Entwicklung zu erkennen. 10 % wechselten ins bullische Lager. 3 % davon kamen aus dem bärischen und 7 % aus dem neutralen Lager. Wichtige Konjunkturdaten auf der europäischen Front stehen in dieser Woche kaum an. Den Großteil der Daten liefern die USA.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.