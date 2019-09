DAX/MDAX | Thyssen Krupp bald ohne Aufzüge?

Das zukünftige MDAX Mitglied ThyssenKrupp AG (ISIN DE0007500001) hält die Gerüchteküche am Laufen.

In der "Rheinischen Post", einem Regionalblatt aus NRW, findet sich aktuell eine interessante Aussage des Kone-CEO Henrik Ehrnrooth: "Die Situation bei Thyssenkrupp ist sehr interessant für uns. Die Aufzugssparte von ThyssenKrupp würde perfekt zu Kone passen" (RP). Während die Verantwortlichen von ThyssenKrupp sich alle Wege offenhalten, setzt "der" Wettbewerber klare Zeichen. Ob die Kartellbehörden einen solchen Deal einfach durchwinken würden, sei einmal dahingestellt. Aber wäre ein solcher Komplettverkauf auch im besten Interesse der Aktionäre? Die aktuelle Kursentwicklung suggeriert das.

Die Aktie hat sich aus ihrem Tief wieder etwas nach oben gearbeitet - man wittert volle Kassen. Aber werden diese Überlegungen von Erfolg gekrönt sein? Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass ThyssenKrupp an Klöckner oder sogar Salzgitter interessiert sei - wenn dass der Fall wäre, wäre es nichts mit vollen Kassen, sondern etwaige Erlöse der letzten Ertragsperle würden für Übernahmen und Schuldenreduktion draufgehen. Und was verkauft ThyssenKrupp in der nächsten Krise?

Die Kartellbehörden haben den Verantwortlichen einen Strich durch die geplante Trennung vom zyklischen Stahlgeschäft gemacht, dass jetzt ja wohl der Heilbringer werden soll? Alles macht einen sehr getriebenen (auch von den beteiligten Hedgefondsinvestoren) Eindruck. Stürmische Zeiten für eine ehemalige Industrieikone mit ungewissem Ausgang. Vielleicht kommt ja doch der Börsengang der Aufzugsparte mit einem Teil-verkauf? Oder eine der Übernahmen im Stahlbereich? Der MDAX bekommt jedenfalls einen spannenden neuen Wert.

Aktuell (06.09.2019 / 08:02 Uhr) notieren die Aktien der ThyssenKrupp AG im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,09 EUR (-0,76 %) bei 11,70 EUR.