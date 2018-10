DAX: Ein Loch ohne Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX macht weiterhin keinerlei Anstalten, seinen anhaltenden Negativtrend in irgendeiner Form zu beenden. Am Freitag verabschiedete sich der deutsche Leitindex mit nur noch 11.523 Punkten ins Wochenende und notiert damit so tief wie schon seit Anfang 2017 nicht mehr. Das wirft zwangsläufig die Frage auf, wie tief es jetzt noch gehen kann.

Ein Beitrag von Robert Sasse.