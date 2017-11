DAX-Kursziele: Lufthansa und VW gehen durch die Decke – Infineon überkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

in den letzten Wochen wurden insbesondere die durchschnittlichen Kursziele für Volkswagen, Daimler, Commerzbank, BASF und Vonovia von den Bankanalysten deutlich nach oben angehoben. Der eigentliche Knaller ist aber die Deutsche Lufthansa: Hier hoben die Experten die durchschnittliche Prognose um sage und schreibe 30 % an! Von den genannten Aktientitel gelten aus Analystensicht am ehesten VW und Lufthansa noch als Schnäppchen am Markt, wenn man den Abstand zwischen Kursziel und realem Kurswert zugrundelegt.

Zu wirklich dramatischen Kurszielabstrafungen kam es in den vergangenen Wochen nicht. Am ehesten fallen hier noch die Aktien von Deutsche Telekom und E.ON auf, die eine Herabstufung im Bereich von rund 3 % in Kauf nehmen mussten. Aber generell lässt sich sagen, dass die Analysten weiterhin auf einen stark performenden DAX setzen.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue eher auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung Anfang September an und die Veränderung in absoluten Zahlen. So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im 14-Tages-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Wochen

Differenz

Abstand in %

ThyssenKrupp

22

29,50

30,00

-0,50

26,83%

ProSiebenSat.1

27

34,30

34,75

-0,45

20,48%

Fresenius

21

82,00

83,00

-1,00

17,44%

Deutsche Telekom

31

17,60

17,60

0,00

16,40%

Merck

28

105,00

108,50

-3,50

13,26%

Adidas

40

205,00

205,00

0,00

10,99%

Volkswagen

32

178,00

166,00

12,00

10,94%

Bayer

30

124,00

124,00

0,00

8,92%

Siemens

31

134,00

131,00

3,00

8,46%

HeidelbergCement

30

96,54

97,00

-0,46

8,42%

Deutsche Lufthansa

26

28,65

22,00

6,65

8,19%

FMC

27

91,00

90,00

1,00

7,96%

Deutsche Börse

23

97,00

97,00

0,00

7,17%

SAP

34

105,00

105,00

0,00

6,81%

Vonovia

23

41,80

40,00

1,80

6,09%

Daimler

34

75,50

72,00

3,50

4,76%

Continental

31

227,50

225,00

2,50

4,33%

BASF

30

99,50

96,00

3,50

3,70%

BMW

31

90,00

90,00

0,00

2,66%

Deutsche Bank

32

14,60

14,60

0,00

0,48%

Henkel

32

122,00

122,50

-0,50

0,37%

Allianz

29

200,00

195,00

5,00

-0,40%

Beiersdorf

34

95,50

93,00

2,50

-2,29%

Munich Re

30

192,00

189,50

2,50

-2,34%

Deutsche Post

29

38,50

38,00

0,50

-3,05%

Linde

26

180,00

176,00

4,00

-5,49%

Commerzbank

23

11,00

10,10

0,90

-5,66%

RWE

27

21,60

21,60

0,00

-6,78%

E.ON

27

10,00

10,25

-0,25

-6,80%

Infineon

29

21,50

21,00

0,50

-11,27%



Letzte Aktualisierung am 8.11.2017, 15:00 Uhr

Ein Beitrag von Mark de Groot.