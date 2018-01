DAX-Kursziele: Infineon und Deutsche Post mit deutlichem Plus – ProSiebenSat.1 als großer Verlierer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Liebe Leser,

im letzten Quartal 2017 wurden insbesondere die durchschnittlichen Kursziele für Infineon und Deutsche Post im zweistelligen Prozentbereich angehoben. Ebenfalls deutliche Verbesserungen ergaben sich aus Analystensicht bei E.ON, Münchener Rück, VW, HeidelbergCement, Vonovia, Continental und Lufthansa. Eine merkliche Herabstufung wurde lediglich bei ProSiebenSat.1 durchgeführt.

Im Hinblick auf vorhandene Kurspotenziale stechen momentan die Aktien von Fresenius, RWE, Adidas, Bayer, ThyssenKrupp, Deutsche Telekom und Merck KGaA hervor. Auffällig ist, dass die Analysten momentan äußerst wenige Warnungen aussprechen. Diesbezüglich fällt allenfalls die Commerzbank mit einem negativen Kurspotenzial von -11,74 % ins Auge. Kurzum: Die Bankanalysten sehen die DAX-Aktien zu Jahresbeginn als weitestgehend fair bewertet an oder attestieren ihnen noch weiteren Spielraum für mögliche Zugewinne.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue eher auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung zu Beginn des 4. Quartals 2017 an und die Veränderung in absoluten Zahlen. So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im Monats- bzw. Quartals-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Monaten

Differenz

Abstand in %

Fresenius

23

82,00

82,00

0,00

26,58%

RWE

23

21,40

21,60

-0,20

24,93%

Adidas

40

202,00

205,00

-3,00

21,32%

Bayer

30

124,60

124,00

0,60

21,14%

ThyssenKrupp

23

29,00

29,50

-0,50

21,04%

Deutsche Telekom

31

17,70

17,60

0,10

19,76%

Merck

28

106,50

105,00

1,50

19,21%

E.ON

26

10,55

10,00

0,55

16,57%

Munich Re

31

205,00

192,00

13,00

13,70%

SAP

36

105,00

105,00

0,00

13,62%

Volkswagen

34

189,00

178,00

11,00

13,58%

HeidelbergCement

30

102,00

96,54

5,46

13,46%

Siemens

31

130,00

134,00

-4,00

13,22%

Henkel

33

122,50

122,00

0,50

12,80%

ProSiebenSat.1

26

32,50

34,30

-1,80

11,72%

Daimler

34

78,00

75,50

2,50

11,46%

BASF

29

100,00

99,50

0,50

9,78%

Infineon

28

25,00

21,00

4,00

9,75%

Deutsche Post

28

43,00

38,50

4,50

9,16%

Allianz

30

207,85

200,00

7,85

8,48%

Vonovia

21

44,00

41,80

2,20

7,98%

Continental

31

240,00

227,50

12,50

7,72%

BMW

35

91,50

90,00

1,50

7,67%

FMC

27

90,00

91,00

-1,00

3,47%

Linde

25

184,50

180,00

4,50

3,27%

Deutsche Börse

22

97,50

97,00

0,50

1,56%

Deutsche Lufthansa

24

30,26

28,65

1,61

1,00%

Beiersdorf

34

95,50

95,50

0,00

-1,44%

Deutsche Bank

31

14,90

14,60

0,30

-6,93%

Commerzbank

22

11,13

11,00

0,13

-11,74%



Letzte Aktualisierung am 02.01.2018, 18:00 Uhr

Diese 3 Dinge müssen Sie jetzt über Kryptowährungen wissen! Was die breite Masse noch nicht weiß!



Sie erhalten ab heute kostenlos eine Spezialanalyse, die Sie sorgfältig durchgehen sollten! Denn darin erfahren Sie, welche 3 Geheimnisse der Kryptowährung Sie jetzt steinreich machen! Denn auf Sie wartet jetzt eine der größten Anlagechancen aller Zeiten! Wer sich dementsprechend vorbereitet, wird schon bald die größten Gewinne seines Lebens machen.

Ein Beitrag von Mark de Groot.