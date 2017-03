DAX: Kommt jetzt die Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

nachdem der deutsche Leitindex im Anschluss an die Rede des US-Präsidenten Trump auf eine neues Jahreshoch innerhalb eines Tages gestiegen ist, verzeichnete dieser in den zwei Folgetagen und zum Ende der Woche hin Verluste. Gründe dafür gibt es genug. Zum einen könnten nun Gewinnmitnahmen in den USA einsetzen, zum anderen dämmen aktuelle Inflationsdaten Erwartungen an einen weiter fallenden Euro. Die Lage bleibt also unübersichtlich in den letzten Tagen. Die Markttechnik verhält sich dabei jedoch konstruktiv, da der Index nach unten hin noch gut unterstützt ist.

11.980 Punkte im Blickfeld

Etwas mehr Abwertungsdruck könnte der Index dann bekommen, sofern Kurse unterhalb von 11.890 Punkten (Future) unterschritten werden. Die aktuelle kurzfristige Aufwärtsbewegung bleibt daher solange intakt, sofern das nicht passiert ist. Darunter sollte dann der Kursbereich bei 11.700 Punkten ins Visier genommen werden sowie der Kursbereich bei 11.425 Punkten. Aber selbst bis dorthin bleibt die längerfristige Aufwärtsbewegung weiterhin intakt. Erst Kurse unterhalb 11.400 Punkten, würden aus unserer Sicht auf eine größere Korrektur hindeuten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

