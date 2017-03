DAX: Könnte das ein Hoch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

in dieser Woche schwächeln die Aktienmärkte. Zwar haben Aktienindizes ab Mitte der Woche einen Reversal-Versuch gestartet. Doch dieser gestaltet sich eher verhalten. Eine Top-Bildung wäre daher durchaus möglich, auch im DAX-Index. Warum schwächeln die Aktienmärkte? In den Medien findet man lauter Gründe dafür. Angefangen beim schwachen Ölpreis über einen starken Euro bis hin zu den Debatten um die Gesundheitsreform der Republikaner in den USA.

Wenn der Markt nach unten will, dann braucht er keine News

Fakt ist aber, dass sich die Aktienmarktschwäche schon um einiges früher abzeichnete. Wir haben in einigen unserer Analysen darauf hingewiesen, dass es nach der letzten wichtigen Rede von Donald Trump kaum mehr nennenswerte Dinge gab, die der Markt noch einpreisen könnte. Das Einpreisen der Realität dürfte damit seitdem wahrscheinlicher geworden sein. Das bedeutet nicht, dass der Aktienmarkt nun stark einbricht. Die Wahrheit: Keiner weiß das derzeit so genau.

Das Umfeld gab es her

Allerdings gab das Umfeld es bereits her, dass sich zumindest eine längerfristige Seitwärtsphase abzeichnete. Dass nun einige andere Faktoren dazu gekommen sind, wie der Ölpreis oder die Debatte um die Gesundheitsreform in den USA, sind kurzfristig betrachtet im Grunde genommen nur Nebensächlichkeiten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.