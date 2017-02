DAX: Klarer Kurs Allzeithoch! (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

der deutsche Leitindex hat sich endlich aus seiner Lethargie der vergangenen Tage befreit und damit ein neues Jahreshoch erreicht bzw. das letzte leicht übertroffen (Future). Unterstützend sind in diesem Zusammenhang vor allem der schwächere Euro sowie gute Konjunkturdaten, die über den Erwartungen ausgefallen sind.

Euro stagniert erneut nach FED-Aussagen

Der EURUSD-Kurs nimmt nach dem abrupten Anstieg in der vergangenen Woche erneut ab. Somit hat er das Reversal wieder komplett korrigiert. Als Grund werden die Aussagen einiger FED-Mitglieder genannt, denen zufolge ein Zinsanstieg im März durchaus denkbar wäre. Aber auch die Erwartungen an die Steuerreformen des neuen US-Präsidenten nehmen erneut Gestalt an. Diese könnten jedoch erst am 28. Februar verkündet werden, wenn Trump seine Rede vor dem Kongress hält.

Einkaufsmanagerindizes über den Erwartungen

Positiv auf die Kurse der deutschen Aktien könnten auch die über den Erwartungen ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes (EMI) gewirkt haben. Der EMI für das verarbeitende Gewerbe fiel per Februar (Erstveröffentlichung) mit 57 Punkten über den Erwartungen von 56 Punkten aus. Für das Dienstleistungsgewerbe stieg der Index um einiges mehr, als die Erwartungen zuvor vermuten ließen. 54,4 Punkte gegenüber 53,6 Punkten, die erwartet wurden, und gegenüber 53,4 Punkten im Vormonat.

Wie geht es nach dem Ausbruch weiter?

Nachdem der DAX-Index ein neues Jahreshoch erklimmen konnte, dürfte er nun in Richtung Allzeithoch steigen, sofern er Nachhaltigkeit beweisen kann. Dieses ist ca. 505 Punkte und 4,25 % von dem aktuellen Kursniveau (Future) entfernt. Relevante technische Widerstände sind bis dahin kaum vorhanden.

