DAX: Kein Grund zur Sorge?

Nach einer anhaltenden Erholung in den letzten Tagen startete der DAX heute wieder deutlich schwächer in den Tag. Schon kurz nach Handelsbeginn waren Verluste von rund 0,7 Prozent zu beobachten, welche den Punktestand auf 14.480 Punkte nach unten beförderten. Das dürfte bei dem einen oder anderen zu Sorgen führen, dass es wieder zurück in den Abwärtskanal gehen könnte. Die Analysten… Hier weiterlesen