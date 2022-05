DAX: Kann das gutgehen?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX schiebt sich zu Beginn der neuen Woche weiter in die Höhe. Mit einem Plus von 0,6 Prozent gelang es dem deutschen Leitindex, die Marke von 14.500 Punkten hinter sich zu lassen, was Experten als ein wichtiges Signal für den weiteren Kursverlauf ansehen. Potenziell könnten die Bullen jetzt auch das März-Hoch knapp unterhalb von 15.000 Punkten wieder ins Visier… Hier weiterlesen