DAX: Kann die Jahresendrally jetzt beginnen?

Liebe Leser,

der DAX-Index hat am Mittwoch einen starken Sprung nach oben gemacht. Feiertag war für den Aktienmarkt nur am Dienstag gewesen. Der Abschluss des historisch betrachtet volatilsten Monats des Jahres dürfte einige Anleger für die Jahresendrally positiv gestimmt haben. Die Historie seit 1960 zeigt, dass der Monat November zu den stabilen Monaten gehört. Durchschnittlich hatte der DAX-Index in diesem Monat 1,33 % an Zugewinnen verzeichnet. Doch was Volatilität anbetrifft, weist der Monat im Durchschnitt niedrigere Werte auf.

US-Politik könnte für etwas Volatilität sorgen

Der US-Aktienmarkt, der zurzeit ein wenig politische Unsicherheit bietet, hatte auf den DAX-Index ebenso kaum Auswirkungen. So gut wie sicher erscheint es, dass Trump Jerome Powell als nächsten FED-Chair-Kandidaten wählen könnte. Dieser ist aus Aktieninvestorensicht als eine positive Auswahl zu betrachten. Hingegen könnte die Wahl von Taylor eine für den Aktienmarkt eher negative Überraschung bereithalten. Das FOMC-Statement hatte keine Neuigkeiten parat gehalten, sodass die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt kaum nennenswert ausfielen. Weniger erfreulich ist jedoch das Vorankommen der Debatten zur Steuerreform und womöglich ist das der hauptsächliche Grund für die mehr oder weniger schwächere Aktienmarktperformance bei US-Aktien ab Mitte der Woche.

Arbeitslosenquote unverändert

Am Donnerstag wurden Daten zur Arbeitslosigkeit aus Deutschland und per Monat Oktober veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat wie erwartet bei 5,6 % unverändert geblieben. Die Veränderung der Arbeitslosenanzahl lag bei -11.000 nach -22.000 im Vormonat. Erwartet wurden -10.000.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.