DAX: Jetzt wird es gefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Als Reaktion auf die jüngst beschlossene Zinswende im Euroraum ging der DAX bereits am Donnerstag baden. Tags darauf war erstmal keine Erholung in Sicht. Stattdessen ging es nahtlos mit der Verlustserie weiter. Kurs nach Handelsbeginn am Freitag verlor der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent und fiel bis auf 14.088 Punkte zurück. Damit haben die Bären sowohl die harte Unterstützung bei… Hier weiterlesen