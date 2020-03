DAX: Jetzt wird der Weltuntergang eingepreist!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ISIN: DE0008469008 hat sich in einen gefährlichen Bereich begeben. Der Index steht kurz vor der 11.800-Punkte-Marke und diese Linie muss gehalten werden. Die Unterstützung wurde bereits nach unten verlassen und wenn es zu einem Schlusskurs darunter kommt, drohen weitere schmerzhafte Kursverluste. Einen kleinen Lichtblick konnte man am Freitag zwar im späten Handel erkennen, was sicher damit zu tun hat, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung