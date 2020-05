DAX: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der

DAX dreht in

der hinterlegten Primärerwartung wieder nach Süden ab und nimmt

Fahrt in Richtung der Welle ii in Türkis auf. Wir gehen hier

bekanntlich von einer anstehenden Gegenbewegung aus, die den Markt

noch einmal bis in den Bereich von 10500 Punkte treiben wird.

Wichtig bleibt, dass hierbei 10150 Punkte und letztlich 10044

Punkte nicht mehr unterschritten werden, um den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



