DAX: Italien drückt auf die Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In Italien konnten sich die Regierungsparteien endlich auf einen neuen Haushalt einigen. Das Ergebnis wird aber zumindest an der Börse nicht gerne gesehen. Für 2019 liegt das Defizitziel nun bei 2,4 Prozent, gehofft hatten viele Beobachter auf einen Wert unter zwei Prozent. Die Entwicklung lastet auch auf dem DAX, der sich am Freitag bis zum Vormittag um 0,7 Prozent verschlechterte und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.