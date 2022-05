DAX: Ist das die große Trendwende? Was jetzt wichtig ist!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Endlich gibt es wieder Optimismus an der Börse: Nach langer Zeit der Flaute konnte der deutsche Leitindex DAX am Ende der letzten Handelswoche wieder Akzente nach oben setzen. Und auch am frühen Montagmittag ging der Kursaufschwung weiter. Zur Mittagszeit verzeichnete der DAX ein Plus von knapp 1 Prozent auf 14.587 Punkte (Stand: 30.05.2022, 12:30 Uhr). Trotzdem: Der Index lag damit… Hier weiterlesen