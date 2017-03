DAX – Ist das der Schub nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

am Dienstagnachmittag hat der DAX Index Future eine starke Intraday-Bewegung nach oben verzeichnet. Könnte das der notwendige Schub in Richtung Allzeithoch sein? Möglich wäre es. Denn, europäische Aktien, allen voran deutsche Aktien-Schwergewichte, haben im Vergleich zu US-Werten noch einiges nach zu holen. Einige Sektoren haben bisher nur geringfügig Zugewinne verzeichnet. Dazu gehören vor allem der Automobilsektor als auch der Bankensektor.

Schwergewichte vor einem Revival

Seit Beginn des neuen Jahres kommen die im DAX als Schwergewichte notierten Titel aus den beiden genannten Sektoren kaum in die Pötte. Weshalb auch der DAX Index seit Beginn des Jahres nur verhalten innerhalb einer Range leicht nach oben konsolidierte. Am Dienstag gehörten Banken zumindest mit zu den Gewinnertiteln, am Mittwoch sind sie zwar leicht angeschlagen, Automobile können ihre Stabilität jedoch weiterhin beibehalten. Die Chancen stehen also momentan gut, dass der DAX-Index, kurz- bis mittelfristig, die Outperformance von US-Aktien nun versucht auszugleichen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.