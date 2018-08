DAX: Der Index schwächelt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die leichten Zugewinne beim DAX vom Mittwoch sind schon im morgendlichen Handel am Donnerstag wieder in Vergessenheit geraten. Der Index startet mit mehr als einem Prozent Minus in den Tag und unterschreitet damit die wichtige Marke von 12.500 Punkten. Experten sehen als Grund für die verhaltene Stimmung vor allem negative Vorgaben aus den asiatischen Börsen und außerdem anhaltende Unsicherheiten beim Handelsstreit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.